جلسة سرية في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة

وطلبت فرنسا والمملكة المتحدة، بدعم من الجزائر، عقد الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني وحماية عمال الإغاثة في غزة، فيما ذكرت رئاسة المجلس بأنه سيتم اعتماد بيان رسمي، في نهاية الجلسة، وفقًا للمادة 55 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وسيتم السماح لسفيري إسرائيل وفلسطين المشاركة في الجلسة دون التحدث.
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