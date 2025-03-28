جلسة سرية في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة سرية بشأن الوضع الإنساني في غزة، حيث تقدم مديرة العمليات والمناصرة في المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، إديم ووسورنو إحاطة إلى الأعضاء.

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وطلبت فرنسا والمملكة المتحدة، بدعم من الجزائر، عقد الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني وحماية عمال الإغاثة في غزة، فيما ذكرت رئاسة المجلس بأنه سيتم اعتماد بيان رسمي، في نهاية الجلسة، وفقًا للمادة 55 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.



وسيتم السماح لسفيري إسرائيل وفلسطين المشاركة في الجلسة دون التحدث.

