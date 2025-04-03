جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، الليلة جلسة طارئة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

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وقد طلبت الجزائر، بدعم من الصين وباكستان وروسيا والصومال، عقد هذه الجلسة كجلسة طارئة لمناقشة الوضع المتصاعد في الأرض الفلسطينية المحتلة.