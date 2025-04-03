جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وقد طلبت الجزائر، بدعم من الصين وباكستان وروسيا والصومال، عقد هذه الجلسة كجلسة طارئة لمناقشة الوضع المتصاعد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ومن المتوقع، أن يُقدّم الإحاطة كلٌّ من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يونس الخطيب حيث سيتم التركيز على التطورات في ضوء تجدد العدوان على غزة، بما في ذلك الوضع الإنساني والمخاطر التي تُهدِّد عمال الإغاثة في القطاع.
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