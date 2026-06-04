جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

وجاءت الدعوة إلى الجلسة بطلب من البحرين وبدعم من كولومبيا والدنمارك واليونان وفرنسا ولاتفيا وباكستان وروسيا والمملكة المتحدة، عقب رسالة وجهتها بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين إلى المجلس بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن يقدم نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز أكبروف، إحاطة لأعضاء المجلس خلال الجلسة.
وتتطرق الرسالة الفلسطينية إلى إجراءات إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفها بأنها محاولات لترسيخ ضم الأراضي الفلسطينية. وتشمل هذه الإجراءات الموافقة على بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية شرقي القدس، وهو مشروع قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه قد يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية.
كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن المشروع قد يتسبب في تهجير 18 تجمعاً بدوياً يضم نحو 4 آلاف شخص، من بينها تجمع الخان الأحمر.
وفي السياق ذاته، ذكرت الرسالة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أصدر في 19 أيار تعليمات بتنفيذ أوامر هدم سابقة بحق تجمع الخان الأحمر، في خطوة حذرت مفوضية حقوق الإنسان من أنها تعرض السكان لخطر الترحيل القسري.
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