جلعاد أردان يدعو لمحو مبنى الأمم المتحدة عن وجه الأرض

وأكد أردان -في مقابلة تلفزيونية- أنه ليس لديه "أدنى شك في أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي قرار مناهض لإسرائيل يعرض على مجلس الأمن".
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