جلعاد أردان يدعو لمحو مبنى الأمم المتحدة عن وجه الأرض

08:07 م

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الوكيل الإخباري- هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان المنظمة الدولية وقال إن "مبنى الأمم المتحدة يجب أن يُغلق ويُمحى من على وجه الأرض"، وأضاف "قد يبدو هذا المبنى جميلا من الخارج، لكنه معوج ومشوه". اضافة اعلان





وأكد أردان -في مقابلة تلفزيونية- أنه ليس لديه "أدنى شك في أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي قرار مناهض لإسرائيل يعرض على مجلس الأمن".