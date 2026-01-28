جمعية الإغاثة الطبية في غزة: 20 ألف مريض يحتاجون لتلقي العلاج خارج غزة

وأضاف أبو عفش أن هناك قرابة 1250 فلسطينيا توفوا بسبب عدم خروجهم من القطاع لتلقي العلاج، معبرا عن خشيته من وفاة أشخاص آخرين نتيجة إغلاق معبر رفح.
وأشار إلى وجود وعود بفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه تم استكمال جميع التجهيزات من قبل الكوادر الطبية.
