جمعية الإغاثة الطبية في غزة: 20 ألف مريض يحتاجون لتلقي العلاج خارج غزة

الأربعاء 2026-01-28 12:19 ص

غزة
غزة
 
الأربعاء، 28-01-2026 12:07 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير  جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 20 ألف مريض يحتاجون لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، منهم 5 آلاف طفل يحتاجون لعناية طبية فائقة لا تتوافر في القطاع.

وأضاف أبو عفش  أن هناك قرابة 1250 فلسطينيا توفوا بسبب عدم خروجهم من القطاع لتلقي العلاج، معبرا عن خشيته من وفاة أشخاص آخرين نتيجة إغلاق معبر رفح.


وأشار إلى وجود وعود بفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه تم استكمال جميع التجهيزات من قبل الكوادر الطبية.

 
 


