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جندي إسرائيلي أسير يقبل رأس عناصر من "القسام" (فيديو)

لقطة صادمة لقادة الاحتلال
لقطة صادمة لقادة الاحتلال
السبت، 22-02-2025 02:29 م
الوكيل الإخباري-   أقدم أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين أفرجت عنهم حماس اليوم السبت في إطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل على تقبيل رؤوس عناصر من كتائب القسام كانوا يرافقونه، في خطوة لافتة.اضافة اعلان


وظهر الأسرى الإسرائيليون الثلاثة بحالة جسدية جيدة نسبيًا، وقد حيَّوا الحاضرين بحرارة، وأقدم أحدهم على تقبيل رأس أحد جنود كتائب القسام.

وأكملت حماس اليوم الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، حيث سلَّمت أسيرين إسرائيليين صباحًا في منطقة رفح إلى الصليب الأحمر، ثم سلَّمت في دفعة ثانية ثلاثة أسرى إسرائيليين آخرين في منطقة النصيرات وسط غزة، فيما قررت تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير هشام السيد في مدينة غزة دون مراسم، احترامًا لفلسطينيي الداخل.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن تقبيل رأس أحد أفراد كتائب القسام من قبل أسير يمكن أن يحمل دلالات متعددة، حسب السياق والنية وراء الفعل، مشيرًا إلى أنه قد يدل على التقدير والاحترام، وقد يكون تعبيرًا عن الامتنان والاحترام لدور كتائب القسام في حمايته والدفاع عنه من محاولات القتل، وقد يكون أيضًا تعبيرًا عن التأثر والفرح.



وكالات
 
gnews

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