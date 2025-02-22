جندي إسرائيلي أسير يقبل رأس عناصر من "القسام" (فيديو)

وظهر الأسرى الإسرائيليون الثلاثة بحالة جسدية جيدة نسبيًا، وقد حيَّوا الحاضرين بحرارة، وأقدم أحدهم على تقبيل رأس أحد جنود كتائب القسام.
وأكملت حماس اليوم الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، حيث سلَّمت أسيرين إسرائيليين صباحًا في منطقة رفح إلى الصليب الأحمر، ثم سلَّمت في دفعة ثانية ثلاثة أسرى إسرائيليين آخرين في منطقة النصيرات وسط غزة، فيما قررت تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير هشام السيد في مدينة غزة دون مراسم، احترامًا لفلسطينيي الداخل.
بدوره، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن تقبيل رأس أحد أفراد كتائب القسام من قبل أسير يمكن أن يحمل دلالات متعددة، حسب السياق والنية وراء الفعل، مشيرًا إلى أنه قد يدل على التقدير والاحترام، وقد يكون تعبيرًا عن الامتنان والاحترام لدور كتائب القسام في حمايته والدفاع عنه من محاولات القتل، وقد يكون أيضًا تعبيرًا عن التأثر والفرح.
أسير إسرائيلي يقبل رأس عناصر المقاومة أثناء عملية التسليم #TeNTV pic.twitter.com/Ck6VmW23vF— TeN TV (@TeNTVEG) February 22, 2025
وكالات
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