جنرال إسرائيلي يدعو لحصار خانق لشمال غزة

وكتب آيلاند في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء إن "المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي قالا في بداية المعركة في القطاع إن الضغط العسكري فقط سيسمح بتحقيق أهداف الحرب. مرت أكثر من 10 أشهر ولا يبدو أننا قريبون من تحقيق أي من الأهداف".
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