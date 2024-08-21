جنرال إسرائيلي يدعو لحصار خانق لشمال غزة

05:48 م

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الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال احتياط غيورا آيلاند إلى فرض حصار شامل على شمال قطاع غزة، من أجل الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تبدو قريبة من تحقيق أي من أهداف الحرب. اضافة اعلان





وكتب آيلاند في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء إن "المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي قالا في بداية المعركة في القطاع إن الضغط العسكري فقط سيسمح بتحقيق أهداف الحرب. مرت أكثر من 10 أشهر ولا يبدو أننا قريبون من تحقيق أي من الأهداف".