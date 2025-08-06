جنوب إفريقيا تدعو لتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف "أعمال الإبادة" في غزة

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الوكيل الإخباري- دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا الثلاثاء، "أكبر عدد ممكن من الدول" إلى الضغط على إسرائيل لكي "توقف أعمال الإبادة" المتّهمة بارتكابها في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال لامولا في بريتوريا "نحن نرحّب بنيّة فرنسا وكندا ودول أخرى في العالم الاعتراف بدولة فلسطين. هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار" في القطاع الفلسطيني المدمّر.



ورفعت جنوب إفريقيا في كانون الأول 2023، شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة.



وفي كانون الثاني 2024، حضّت المحكمة إسرائيل على بذل كل الجهود الممكنة "لتجنّب" حصول أعمال إبادة خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة بما يشمل توفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل لتجنّب وقوع مجاعة.