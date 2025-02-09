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جنود إسرائيليون يحرقون معدات قبيل انسحابهم من نتساريم

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 09-02-2025 02:02 ص

الوكيل الإخباري-   عرضت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد وثقت قيام جنود إسرائيليين بحرق معدات لهم في محور نتساريم قبيل انسحابهم منه.

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 وكانت قد  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب الكامل من محور نتساريم هذه الليلة.

 
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