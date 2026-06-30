جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة بين حماس والوسطاء في القاهرة

وقال المستشار السياسي لرئيس حماس طاهر النونو، في بيان، إن وفد الحركة برئاسة القيادي زاهر جبارين "وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أنّه سيتم "استكمال بحث خارطة الطريق التي أعدها (الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي) ميلادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".
وتابع "نحن جادون في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا، ويوقف جرائم الاحتلال"، مشددا على أن وفد حماس سيطالب "بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.. وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة، بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية، وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ".
من جانبه، قال مصدر مطلع في حماس اشترط عدم ذكر اسمه، إن وفد الحركة "سيسلم الرد على الورقة الجديدة المعدلة التي تسلمتها قبل اسبوعين من ملادينوف والوسطاء".
وأضاف أنه "تمت خلال الأسبوع الماضي مناقشة عدة أفكار جديدة قدمها الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الأميركي بهدف مقاربات مقبولة بين موقف الفصائل والاحتلال".
وفي ما يتعلق بملف السلاح، القضية الأكثر تعقيدا بين حماس وإسرائيل، قال المصدر إن الحركة "تريد أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة عملية معالجة وحصر السلاح"، مضيفا "لن تقبل الفصائل أي دور للاحتلال بملف السلاح".
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