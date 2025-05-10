السبت 2025-05-10 04:50 م
 

جيش الاحتلال: إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي غزة

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أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إصابة 7 جنود وضابطين جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

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أشار جيش الاحتلال إلى أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وقد أصيبوا جراء انفجار اللغم أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع.


وبيّن أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 
gnews

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