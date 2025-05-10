جيش الاحتلال: إصابة 7 جنود وضابطين في انفجار لغم شمالي غزة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إصابة 7 جنود وضابطين جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

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أشار جيش الاحتلال إلى أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وقد أصيبوا جراء انفجار اللغم أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع.