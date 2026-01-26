الإثنين 2026-01-26 06:08 م

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة جثة آخر محتجز إسرائيلي في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 26-01-2026 05:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استعادة جثة آخر محتجز في قطاع غزة، ران غويلي.

وقال جيش الاحتلال إنه: "بعد استكمال إجراءات التعرّف من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المحتجز غويلي بأنه تم التعرف على جثته وإعادتها".


وأضاف أنه، بعد استعادة جثة غويلي، تكون جثث جميع المحتجزين قد أُعيدت من قطاع غزة.

 
 


غزة

