جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة جثة آخر محتجز إسرائيلي في غزة

وقال جيش الاحتلال إنه: "بعد استكمال إجراءات التعرّف من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المحتجز غويلي بأنه تم التعرف على جثته وإعادتها".
وأضاف أنه، بعد استعادة جثة غويلي، تكون جثث جميع المحتجزين قد أُعيدت من قطاع غزة.
