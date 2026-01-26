جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة جثة آخر محتجز إسرائيلي في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استعادة جثة آخر محتجز في قطاع غزة، ران غويلي.

وقال جيش الاحتلال إنه: "بعد استكمال إجراءات التعرّف من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المحتجز غويلي بأنه تم التعرف على جثته وإعادتها".