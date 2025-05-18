جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدء عملية برية واسعة في شمال غزة وجنوبها

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه "خلال اليوم الماضي، بدأت قوات جيش (الاحتلال) الإسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية، بما في ذلك جنود الخدمة الفعلية والاحتياط، عمليات برية واسعة النطاق في شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية ’عربات جدعون’".
وأضاف أن سلاح الجو نفذ، الأسبوع الماضي "موجة تمهيدية من الغارات، حيث ضرب أكثر من 670 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة؛ لدعم العمليات البرية. ومن بين الأهداف التي تم ضربها مخازن أسلحة، ومواقع بنى تحتية تحت الأرض، ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي تقديم دعمه المتواصل للقوات العاملة في قطاع غزة".
وأشار إلى أنه سيواصل عملياته ضد في قطاع غزة "حسب الحاجة".
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