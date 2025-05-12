جيش الاحتلال الإسرائيلي: عيدان ألكسندر بيدنا

08:39 م

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن المحتجز عيدان ألكسندر تم تسليمه للجيش. اضافة اعلان





وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن ألكسندر سيخضع لتقييم طبي أولي ويلتقي بعائلته.



وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر في حماس إبلاغ الحركة بتعليق إسرائيل عملياتها في غزة في أثناء تسليم المحتجز عيدان ألكسندر.



رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إعلان حركة حماس إطلاق سراح ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين.