جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء ثلاث مناطق في شمال قطاع غزة

09:14 م

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الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان ثلاث مناطق جديدة في مدينة غزة شمال القطاع المحاصر مساء الجمعة تحسبا لهجوم. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس "في ضوء تنفيذ عمليات انطلاقا من المنطقة المذكورة، سيهاجم الجيش بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات "، داعيا السكان إلى الانتقال غربا من مناطق التركمان والجديدة وشمال شرق الزيتون.