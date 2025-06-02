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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس
غزة
 
الإثنين، 02-06-2025 07:45 م
الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس.اضافة اعلان


وكتب ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس، "إلى جميع المتواجدين في البلوكات 47, 106, 108, 109 في محافظة خان يونس، جيش (الاحتلال) الإسرائيلي سوف يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم"، مرفقا المنشور بصورة تحمل مناطق الإخلاء.

واستبعد الناطق باسم مستشفى الأمل من أمر الإخلاء.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في 2 آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.
 
gnews

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