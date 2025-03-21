جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان في شمالي غزة

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق السلاطين والكرامة والعودة في شمالي قطاع غزة.

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وبعد هدنة هشة استمرت لشهرين، استأنفت إسرائيل الثلاثاء قصفها العنيف للقطاع وبدأت الأربعاء بعمليات بريّة جديدة للضغط على حركة حماس لتفرج عن المحتجزين المتبقين.