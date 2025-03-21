الجمعة 2025-03-21 10:12 م
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان في شمالي غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الجمعة، 21-03-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق السلاطين والكرامة والعودة في شمالي قطاع غزة.

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وبعد هدنة هشة استمرت لشهرين، استأنفت إسرائيل الثلاثاء قصفها العنيف للقطاع وبدأت الأربعاء بعمليات بريّة جديدة للضغط على حركة حماس لتفرج عن المحتجزين المتبقين.


والخميس أعلن جيش الاحتلال أنه شنّ "عمليات برية في منطقة الشابورة في رفح" في أقصى جنوب قطاع غزة، مضيفا أنه يواصل عملياته في "شمال القطاع ووسطه".

 
 
gnews

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