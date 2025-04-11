جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر "أوامر إخلاء" في عدة مناطق بمدينة غزة

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم بشكل فوري والتوجه نحو غرب المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: نحو 400 ألف نازح في غزة منذ استئناف القتال
-
12شهيدا جراء قصف الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا
-
منظمات فلسطينية تطالب بتدخل دولي وفتح كل معابر غزة
-
الاحتلال يقتحم نابلس
-
استشهاد طفل بغارة إسرائيلية على منزل بجباليا البلد
-
الاحتلال يقتحم قرية جنوب شرق نابلس
-
28 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
-
الأمم المتحدة تحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة