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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر "أوامر إخلاء" في عدة مناطق بمدينة غزة

غزة
غزة
 
الجمعة، 11-04-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في عدة مناطق بمدينة غزة.

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وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم بشكل فوري والتوجه نحو غرب المدينة.

 
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