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جيش الاحتلال : الحرب في غزة لن تتوقف بدون إطلاق سراح الأسرى

آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة
آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة
 
السبت، 02-08-2025 02:15 م
الوكيل الإخباري-   حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، من أن "المعركة ستستمر بلا هوادة" ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال زامير في بيان، السبت: "بتقديري، سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وإلا فإن المعركة ستستمر بلا هوادة".

وجاء في البيان أن زامير "قام بزيارة ميدانية وتقييم للوضع" الجمعة في قطاع غزة، برفقة عدد من كبار ضباط جيش الاحتلال.

وأضاف أن "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا".

وتواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 60,332 فلسطينيًا، وإصابة 147,643 آخرين.
 
 
gnews

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