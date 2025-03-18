جيش الاحتلال: الغارات على غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس

وأضاف المسؤول أن "الهجوم سيستمر ما دام ذلك ضروريا وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية".
وتحدث عن أن جيش الاحتلال متأهب ومنتشر على جميع الساحات.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تأمر بوقف التدريس الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة
-
حصيلة متصاعدة.. 100 شهيد بسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال والجيش سيستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل
-
البيت الأبيض: إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة
-
حماس: نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار
-
8 شهداء وأكثر من 50 مصاب نتيجة سلسلة غارات إسرائيلية على غزة
-
الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة
-
مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة