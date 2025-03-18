 
الثلاثاء 2025-03-18 05:31 ص
 

جيش الاحتلال: الغارات على غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 05:05 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، إن الغارات على قطاع غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس ومسؤولين في قيادتها.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن "الهجوم سيستمر ما دام ذلك ضروريا وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية".

وتحدث عن أن جيش الاحتلال متأهب ومنتشر على جميع الساحات.
 
 
gnews

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