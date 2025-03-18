جيش الاحتلال: الغارات على غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، إن الغارات على قطاع غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس ومسؤولين في قيادتها. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن "الهجوم سيستمر ما دام ذلك ضروريا وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية".



وتحدث عن أن جيش الاحتلال متأهب ومنتشر على جميع الساحات.