جيش الاحتلال : الهجوم على غزة سيشمل تهجيرا داخليا لغالبية السكان

08:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729932 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن خطته لتوسيع نطاق حملته في قطاع غزة التي صادق عليها المجلس الأمني المصغر تشمل تهجير "غالبية سكان" القطاع. اضافة اعلان





وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين، أن "العملية ستشمل هجوما أوسع نطاقا، بما في ذلك نقل غالبية سكان قطاع غزة. إن الهدف من ذلك حمايتهم".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة؛ بهدف هزيمة حركة "حماس" لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.



وزعم نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس أنه "سيتم نقل السكان؛ حفاظا على سلامتهم".



وأضاف أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات ثم ينسحبوا، بل "النية هي عكس ذلك".