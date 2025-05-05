الإثنين 2025-05-05 10:16 م
 

جيش الاحتلال : الهجوم على غزة سيشمل تهجيرا داخليا لغالبية السكان

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الإثنين، 05-05-2025 08:38 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن خطته لتوسيع نطاق حملته في قطاع غزة التي صادق عليها المجلس الأمني المصغر تشمل تهجير "غالبية سكان" القطاع.اضافة اعلان


وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين، أن "العملية ستشمل هجوما أوسع نطاقا، بما في ذلك نقل غالبية سكان قطاع غزة. إن الهدف من ذلك حمايتهم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة؛ بهدف هزيمة حركة "حماس" لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.

وزعم نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس أنه "سيتم نقل السكان؛ حفاظا على سلامتهم".

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات ثم ينسحبوا، بل "النية هي عكس ذلك".
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان

عربي ودولي ترامب يريد العمل مع اردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة

عربي ودولي ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة

ارشيفية

أخبار محلية زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي

ارشيفية

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: دمرنا ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة

جندي إسرائيلي ينظر بجوار مركبات عسكرية في الضفة الغربية

فلسطين إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال : الهجوم على غزة سيشمل تهجيرا داخليا لغالبية السكان

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي الموالي والعوايشة



 
 





الأكثر مشاهدة