"جيش" الاحتلال: بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة

وأضاف "جيش" الاحتلال في بيان أن بدء العملية البرية بغزة يهدف لتوسيع ما وصفها بالمنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه.
وأشار إلى أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة.
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