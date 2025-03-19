"جيش" الاحتلال: بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية وصفها بالمحدودة في وسط قطاع غزة.

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وأضاف "جيش" الاحتلال في بيان أن بدء العملية البرية بغزة يهدف لتوسيع ما وصفها بالمنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه.