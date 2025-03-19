الأربعاء 2025-03-19 09:07 م
 

"جيش" الاحتلال: بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 19-03-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية وصفها بالمحدودة في وسط قطاع غزة.

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وأضاف "جيش" الاحتلال في بيان أن بدء العملية البرية بغزة يهدف لتوسيع ما وصفها بالمنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه.


وأشار إلى أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة.

 
 
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