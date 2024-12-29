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جيش الاحتلال: رصد 5 صواريخ أطلقت من بيت حانون باتجاه غلاف غزة

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 29-12-2024 08:09 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال إنه رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة، اعترضت الدفاعات الجوية اثنان منها وسقطت ثلاثة في مناطق مفتوحة.اضافة اعلان


وذكرت القناة 12 العبرية أن صاروخا سقط في مدينة سديروت بغلاف القطاع، كما قال إسعاف الاحتلال إن طواقمه توجهت إلى المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار للتحقق من وجود إصابات.
 
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