جيش الاحتلال: رصد 5 صواريخ أطلقت من بيت حانون باتجاه غلاف غزة

وذكرت القناة 12 العبرية أن صاروخا سقط في مدينة سديروت بغلاف القطاع، كما قال إسعاف الاحتلال إن طواقمه توجهت إلى المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار للتحقق من وجود إصابات.
-
أخبار متعلقة
-
متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال
-
إسرائيل ترفض تزويد السلطة الفلسطينية بسلاح لدعم عملية جنين
-
وفاة خامس طفل نتيجة البرد بغزة خلال أسبوع
-
إصابة جنود إسرائيليين في حادث دهس بعسقلان
-
ثلاثة شهداء في غارة الاحتلال على منزل بغزة
-
أمن السلطة الفلسطينية يعلق على استشهاد صحفية بجنين
-
قوات الاحتلال تقتحم نابلس
-
قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن اغتيال هنية