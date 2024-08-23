جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 12 بعبوة ناسفة

07:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700581 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة 12 آخرين، بينهم 4 بجروح خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون بمدينة غزة. اضافة اعلان





ووفق الجزيرة، فإنّ قوة من جنود الاحتياط كانت تمشط مباني بحي الزيتون قبل أن تصل إلى مبنى ليتبين أنه مفخخ.