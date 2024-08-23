جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 12 بعبوة ناسفة

ووفق الجزيرة، فإنّ قوة من جنود الاحتياط كانت تمشط مباني بحي الزيتون قبل أن تصل إلى مبنى ليتبين أنه مفخخ.
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