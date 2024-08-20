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جيش الاحتلال والشاباك: انتشال 6 جثث لمحتجزين إسرائيليين من غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء، 20-08-2024 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش وجهاز الشاباك تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لمحتجزين  إسرائيليين من قطاع غزة".

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم استعادة جثث كل من: حاييم بيري، يورام ميتسجر، أفراهام موندر، ناداف بوبلويل، ألكسندر دانزيج، فيغاف بوخستاب.

وبعد هذا الإعلان قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيلية إن على حكومة بنيامين نتنياهو أن توافق الآن على الصفقة المطروحة بمساعدة الوسطاء.

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