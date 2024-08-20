جيش الاحتلال والشاباك: انتشال 6 جثث لمحتجزين إسرائيليين من غزة

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش وجهاز الشاباك تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لمحتجزين إسرائيليين من قطاع غزة".

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