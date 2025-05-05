جيش الاحتلال يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من الاحتياط لهجومه في غزة

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الوكيل الإخباري- أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد استدعاء "عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط" لهجومه في غزة، معلنا أن هدفه تدمير "كل البنى التحتية" العائدة الى حماس. اضافة اعلان





وقال رئيس أركان الجيش ايال زامير في بيان "هذا الاسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة".



وأضاف "نكثف الضغط بهدف إعادة رهائننا والتغلب على حماس. سنتحرك في مناطق أخرى وسندمر كل البنى التحتية (للحركة الفلسطينية) سواء على الأرض أو تحتها".