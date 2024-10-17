جيش الاحتلال يؤكد استشهاد السنوار خلال اشتباك في رفح

08:18 م

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الوكيل الإخباري- أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، استشهاد زعيم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار. اضافة اعلان





وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش تمكن من قتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، وسط تواصل عمليات التأكد من الحمض النووي.



وأضافت إذاعة الجيش أن الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر .