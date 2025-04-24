الخميس 2025-04-24 11:42 م
 

جيش الاحتلال يؤكد مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي غزة

جيش الاحتلال يؤكد مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي غزة
جيش الاحتلال
 
الخميس، 24-04-2025 10:33 م
الوكيل الإخباري-   أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مقاتلين إسرائيليين أصيبا بحادثة بيت حانون اليوم وحالتهما خطيرة.
 
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