جيش الاحتلال يؤكد مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي غزة

10:33 م

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الوكيل الإخباري- أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مقاتلين إسرائيليين أصيبا بحادثة بيت حانون اليوم وحالتهما خطيرة.