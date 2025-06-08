جيش الاحتلال يتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بـ "الإرهاب"

01:55 م

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الوكيل الإخباري- اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأنه "إرهابي" تابع لحركة حماس، وهو أمر نفاه محمود بصل. اضافة اعلان





وأعلن جيش الاحتلال أنه قام بتحليل "وثائق عُثر عليها خلال عمليات في قطاع غزة"، وتبين له أن محمود بصل كان "إرهابيا نشطا" في حماس.



ووزع جيش الاحتلال على وسائل الإعلام نسخا من أوراق قدّمها على أنها لوائح بأسماء أعضاء حركة حماس، من دون تحديد الظروف التي عثر فيها على هذه الوثائق غير المؤرخة.



ويتهم جيش الاحتلال محمود بصل بنشر معلومات كاذبة حول العمليات الإسرائيلية في غزة "لخدمة أهداف الحرب" لحماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007 وتصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.



وقال "هذا اتهام باطل. أنا لا أعمل في أي جناح عسكري. أنا موظف مدني ضمن الدفاع المدني في غزة ومعروف لدى الجميع".



وأضاف "سأظل أمارس عملي بما يخدم أبناء شعبنا ويحفظ أرواحهم وسلامتهم، ومهمتنا مهمة مدنية بحتة مكفولة لدى كل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصا اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين وعمل الدفاع المدني ينصب في هذا الإطار".



والدفاع المدني منظمة موجودة منذ عقود وتوظف طواقم إغاثة في قطاع غزة، خصوصا لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات.