جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم جنين

ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي بمدينة جنين ومخيمها ووسعها لاحقا لمحافظتي طولكرم وطوباس.
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