 
الأربعاء 2025-02-12 04:09 ص
 

جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم جنين

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 02:59 ص
الوكيل الإخباري-   دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي بمدينة جنين ومخيمها ووسعها لاحقا لمحافظتي طولكرم وطوباس.
 
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