جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم جنين

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الوكيل الإخباري- دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي بمدينة جنين ومخيمها ووسعها لاحقا لمحافظتي طولكرم وطوباس.