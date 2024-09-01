جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات لمنطقة عملية إطلاق النار في الخليل

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة وقوع العملية وإنه يجري عمليات بحث ومطاردة لمنفذي الهجوم المسلح على سيارة للشرطة عند حاجز ترقوميا غرب الخليل.

اضافة اعلان



كما أعلن أنه عثر على السيارة التي استخدمت في الهجوم، مشيرا إلى أنها كانت فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب.



وقال الجيش الإسرائيلي "نحاصر بلدة إذنا في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل".



وقال مراسل الجزيرة إن القتيلين في العملية هما شرطي وشرطية، في حين أصيب شرطي آخر بجروح.