جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش دفع بقوات إلى منطقة مستوطنة حورشا غرب رام الله ورفع حالة التأهب".

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