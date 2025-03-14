جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية أن "أمن مستوطنة حورشا أطلق عدة طلقات تجاه المشتبه بهم والجيش يستمر في تمشيط المنطقة"
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