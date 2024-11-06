جيش الاحتلال يسحب فرقة عسكرية من غزة

07:51 م

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مساء الاربعاء ، سحب الفرقة 252 من قطاع غزة. اضافة اعلان

