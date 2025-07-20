جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان دير البلح وقاطني الخيام

الوكيل الإخباري- أصدر الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة لعدة أحياء من المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، وسط قطاع غزة.

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