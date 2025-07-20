جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان دير البلح وقاطني الخيام

وطالب الاحتلال الإسرائيلي، جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، بإخلاء المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي.
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