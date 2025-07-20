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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان دير البلح وقاطني الخيام

غزة
غزة
 
الأحد، 20-07-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة لعدة أحياء من المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، وسط قطاع غزة.

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وطالب الاحتلال الإسرائيلي،  جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، بإخلاء المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي.

 
 
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