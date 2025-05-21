جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة

وطلب جيش الاحتلال في منشور وزعه من سكان أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا بالإخلاء الفوري لمناطقهم باعتبار بأن ذلك تحذير مسبق قبل الهجوم.
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