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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 21-05-2025 10:38 م

الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء قسري لعدد من المناطق في شمالي قطاع غزة.

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وطلب جيش الاحتلال في منشور وزعه من سكان أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا بالإخلاء الفوري لمناطقهم باعتبار بأن ذلك تحذير مسبق قبل الهجوم.

 
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