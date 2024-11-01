جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وأضاف، دوجاريك في الايجاز الصحفي اليومي، أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر النزوح والضربات أمس في بعلبك والمناطق المحيطة بها أجبرت آلاف الناس على الفرار من منازلهم.
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