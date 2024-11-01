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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 01-11-2024 01:35 ص

الوكيل الإخباري-    قال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر اليوم أوامر جديدة للناس بمغادرة منازلهم في عدة قرى وكذلك في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب.

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وأضاف، دوجاريك في الايجاز الصحفي اليومي، أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.


من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر النزوح والضربات أمس في بعلبك والمناطق المحيطة بها أجبرت آلاف الناس على الفرار من منازلهم.

 
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