جيش الاحتلال يصدر أوامر بالإخلاء القسري لمربعات سكنية في غزة

وطالب الاحتلال سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات: 703, 690, 783, 688, 784, 687 في منطقة الرمال و الصبرة بالانتفال فوراً الى المآوي في مركز مدينة غزة.
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