جيش الاحتلال يطالب سكان جباليا بالتوجه جنوبا قبل شن غارة على المنطقة

وقال جيش الاحتلال، على منصة إكس إن "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة".
واستأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، جوا وبرا وبحرا، مما رفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 50 ألفا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وطالت غارات الاحتلال الإسرائيلي جميع المناطق في القطاع المحاصر.
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