جيش الاحتلال يطالب سكان جباليا بالتوجه جنوبا قبل شن غارة على المنطقة

12:26 ص

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الوكيل الإخباري- طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة جباليا، بالانتقال بشكل فوري جنوبا إلى "مراكز الإيواء المعروفة". اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال، على منصة إكس إن "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة".



واستأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، جوا وبرا وبحرا، مما رفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 50 ألفا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وطالت غارات الاحتلال الإسرائيلي جميع المناطق في القطاع المحاصر.