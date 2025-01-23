جيش الاحتلال يعترف بأن معلوماته عن قائد كتيبة بيت حانون غير دقيقة

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جيش الاحتلال قوله إنه تبين أن "معلوماتنا الاستخباراتية عن مقتل حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون غير دقيقة". اضافة اعلان





يذكر أن حسين فياض (أبو حمزة) قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام ظهر أمس في غزة بعد 8 أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله شمال القطاع غزة.