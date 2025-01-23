جيش الاحتلال يعترف بأن معلوماته عن قائد كتيبة بيت حانون غير دقيقة

يذكر أن حسين فياض (أبو حمزة) قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام ظهر أمس في غزة بعد 8 أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله شمال القطاع غزة.
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