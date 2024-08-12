جيش الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

وأضاف بيان للنادي أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، الخليل، رام الله، قلقيلية، وأريحا، ورافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
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