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جيش الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

اعتقالات
اعتقالات




 

الإثنين، 12-08-2024 12:28 م
الوكيل الإخباري-   قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ أمس الأحد.

وأضاف بيان للنادي أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، الخليل، رام الله، قلقيلية، وأريحا، ورافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
gnews

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