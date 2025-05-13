جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة

وجاء في بيان للجيش أنه "بعدما دوّت صافرات الإنذار في الساعة 21,44 (18,44 ت غ) في المناطق القريبة من قطاع غزة... اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخين عبرا من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما سقط صاروخ إضافي في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى "عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات".
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