الثلاثاء 2025-05-13 11:24 م
 

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض "صاروخين" أُطلقا من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة الثلاثاء، وسقوط ثالث في منطقة مفتوحة.اضافة اعلان


وجاء في بيان للجيش أنه "بعدما دوّت صافرات الإنذار في الساعة 21,44 (18,44 ت غ) في المناطق القريبة من قطاع غزة... اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخين عبرا من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما سقط صاروخ إضافي في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى "عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات".
 
gnews

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