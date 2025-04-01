جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من القطاع على غلاف غزة.
يأتي ذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة للتحذير من إطلاق صواريخ.
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