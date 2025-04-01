الثلاثاء 2025-04-01 01:49 م
 

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من القطاع على غلاف غزة.

يأتي ذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة للتحذير من إطلاق صواريخ.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية أشكال الدوام المرن الذي أقرته الحكومة للقطاع العام

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف العدوان

ترامب

عربي ودولي المفوضية الأوروبية: لدينا خطة مُحكمة للرد على رسوم ترمب الجمركية

اليونيسيف

فلسطين اليونيسيف: استشهاد 322 طفلاً في قطاع غزة خلال 10 أيام

غبار

أخبار محلية ثاني أيام العيد.. الأمن يحذر الأردنيين

تعبيرية

فلسطين استشهاد صحفي وعائلته بقصف الاحتلال منزله في خان يونس

تلفريك عجلون

أخبار محلية توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوّار اليوم

أونصات ذهب

أسواق ومال أسعار الذهب عالميا عند أعلى مستوى على الإطلاق



 
 





الأكثر مشاهدة