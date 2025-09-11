جيش الاحتلال يعلن اعتزامه استهداف المزيد من الأبراج

11:49 ص

قال الجيش الإسرائيلي إن سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة التي تشكل تهديدا مباشرا على قواتنا.





وباتت هذه المباني والعمارات المرتفعة هدفا عسكريا إسرائيليا، في وقت يستمر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في إطلاق التهديدات من قبيل "فتح أبواب الجحيم" و"إعصار هائل سيضرب أبراج غزة".