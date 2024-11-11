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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في قطاع غزة

أرشيفية لمقاتلة إسرائيلية
أرشيفية لمقاتلة إسرائيلية
الإثنين، 11-11-2024 08:03 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، استشهاد محمد أبو سخيل، القيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد بقطاع غزة.

وأضاف أدرعي أن طائرات حربية إسرائيلية "أغارت بتوجيه استخباري دقيق يوم السبت وقضت على القيادي محمد أبو سخيل مسؤول ملف العمليات في الجهاد بقطاع غزة والذي عمل داخل مجمع قيادة وسيطرة في منطقة شمال قطاع غزة .

سكاي نيوز
 
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