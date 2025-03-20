جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.

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وأضاف أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.