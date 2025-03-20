جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.
وأضاف أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأشار جيش الاحتلال إلى أنه هاجم مع الشاباك بنى تحتية للمقاومة الفلسطينية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في بيت لاهيا.
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