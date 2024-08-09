جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية جديدة في غزة

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن إخلاء وعملية عسكرية في خان يونس.
وحينها، ادعى جيش الاحتلال إن لديه "معلومات استخباراتية" تفيد أن "حركة حماس تعمل في حدود المنطقة ".
وحول العملية الجديدة في خان يونس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه يواصل نشاطه العملياتي الدقيق القائم على المعلومات الاستخباراتية في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.
وأضاف أن الفرقة 98 من الجيش "تعمل حاليًا ضد أهداف في منطقة خان يونس أثناء تحديد وتفكيك الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية".
وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس عن إصابة ضابط بجراح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلته.
بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إن الدفاع الجوي اعترض صاروخًا واحدًا اجتاز أراضي قطاع غزة، وذلك بعد تنبيهات تم تفعيلها في مناطق عسقلان وزيكيم.
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