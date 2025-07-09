جيش الاحتلال يعلن توافر الظروف للمضي في اتفاق حول الأسرى بغزة

08:31 م

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، "توافر الظروف" للمضي في اتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، في وقت تستمر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة. اضافة اعلان





وقال إيال زامير في خطاب متلفز "لقد أنجزنا نتائج عدة مهمة. ألحقنا خسائر كبيرة بحكم حماس وقدراتها العسكرية"، مضيفا "بفضل القوة العملانية التي أثبتناها، باتت الظروف متوافرة للمضي في اتفاق بهدف الإفراج عن الأسرى".



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فد عبّر، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة، مبينا أنه في حال التوصل إلى هدنة، فإن إسرائيل ستتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.