جيش الاحتلال يعلن حصيلة القتلى والجرحى بـ"كمين" بيت حانون

08:26 ص

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الوكيل الإخباري- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين في معارك شمال قطاع غزة، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عبرية عن القتلى الخمسة وإصابة 10 على الأقل. اضافة اعلان





ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عندما فجّر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودًا، ثم استهدفوا روبوتًا محمّلًا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه، في بيت حانون.



ونقلت مواقع إخبارية عبرية فجر اليوم، أنه تم إطلاع نتنياهو على تفاصيل الحدث الأمني في غزة قبيل لقائه بالرئيس ترامب، فيما تداولت وسائل إعلام عبرية صورة لنتنياهو وفريقه من واشنطن، وقد بدا فيها شاحب الوجه بعد تلقّيه خبر حرق ومقتل جنوده في بيت حانون.



وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، أن القيادة الجنوبية لـ"الجيش الإسرائيلي" بدأت تحقيقًا في الحدث الذي وقع شمال غزة.



وبحسب مواقع إخبارية عبرية، فإنه في أعقاب الحدث الأمني في غزة، تم تخصيص مواقع لهبوط مروحيات في مستشفيات إسرائيلية عدّة.



وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى سماع دوي صفارات إنذار مجددًا في غلاف غزة.



وأكدت مواقع إخبارية عبرية أن عبوة رابعة ونيران أسلحة خفيفة استهدفت كل من أُصيبوا في بداية الهجوم، لافتةً إلى أن هناك كمينًا محكمًا نُصب للجنود في شمال قطاع غزة.



واستهدفت المقاومة قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت إلى مكان الحادث، فيما سمع سكان مدينة عسقلان دوي "الانفجار الكبير"، وفق ما نقلته المواقع العبرية، التي قالت إن أحد المصابين ضابط كبير.



ويتبع الجنود المستهدَفون وحدة "يهلوم" الهندسية، التي تعمل على تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع.



وظهرت مروحيات الاحتلال في مكان الحادث لنقل المصابين، وأطلقت النار بكثافة، فيما قالت وسائل الإعلام العبرية إن الحدث مستمر ويتطور، وإن أحد الجنود ما يزال مفقودًا، وبعض الآليات مشتعلة.



كما أكدت وسائل الإعلام العبرية أن موقع الحادث يشهد فوضى عارمة.



وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين، بوقوع "حدث أمني صعب واستثنائي" شمال قطاع غزة، حيث استهدفت عبوة ناسفة قوة عسكرية للاحتلال.



وأضافت أن الحدث أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 4 في حالة حرجة جدًا، في حين تم استهداف قوة الإنقاذ التي هرعت إلى مكان الحادث.



وبيّنت أن حدثين وقعا في بيت حانون؛ الأول كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودًا، والثاني استهداف روبوت محمّل بذخائر أثناء تجهيزه.



كما أشارت إلى أن أحد المصابين في الحدث الأمني ضابط كبير.



وكذلك أفاد الإعلام العبري أن الحدث الأمني استهدف لواء "ناحال"، الذي تسلّم منطقة شمال قطاع غزة قبل أيام.

