جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية واسعة في الشمال

وأوضح الجيش أن المناورات ستجري في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.
وأشار الجيش إلى أن المناورات ستشهد حركة نشطة لقوات الأمن والطائرات والقطع البحرية، مشيرا إلى أنها مخططة مسبقا ضمن الخطة السنوية لعام 2025.
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