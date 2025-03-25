الثلاثاء 2025-03-25 09:59 م
 

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية واسعة في الشمال

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية واسعة في الشمال
ارشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 09:16 م
الوكيل الإخباري-  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ غدا مناورات عسكرية واسعة النطاق في القيادة الشمالية، تستمر حتى الخميس المقبل.اضافة اعلان


وأوضح الجيش أن المناورات ستجري في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.

وأشار الجيش إلى أن المناورات ستشهد حركة نشطة لقوات الأمن والطائرات والقطع البحرية، مشيرا إلى أنها مخططة مسبقا ضمن الخطة السنوية لعام 2025.
 
gnews

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