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جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال غزة

جنود إسرائيليون في قطاع غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة
الأحد، 12-01-2025 12:18 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، مقتل أربعة من عناصره تتراوح أعمارهم بين 19 و37 عاما خلال مواجهات في شمال قطاع غزة حيث يخوض حربا مستمرة منذ أكثر من 15 شهرا مع حركة حماس.اضافة اعلان


ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا في القطاع الفلسطيني إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن ضابطا وجنديا احتياطيا أصيبا "بجروح خطيرة" خلال الحادث نفسه، وتم نقلهما إلى المستشفى.
 
gnews

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