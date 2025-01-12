جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال غزة

ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا في القطاع الفلسطيني إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن ضابطا وجنديا احتياطيا أصيبا "بجروح خطيرة" خلال الحادث نفسه، وتم نقلهما إلى المستشفى.
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